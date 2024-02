Caso Ferragni | Balocco impugna il provvedimento Agcom | È ingiusto | sul pandoro abbiamo agito correttamente

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)ha deciso dire ilrispetto alla multa inflitta per ildelgriffato di Chiara. L’azienda lo ha comunicato in una nota in cui si legge che «in data odierna hato ilreso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all’iniziativaPink Christmas, in quanto ritenuto». Nel comunicato si legge poi che «la società è determinata a dimostrare anche dinanzi al Tar del Lazio di avere operatoe confida nel fatto che ilverrà annullato». Le indagini della Procura di Milano La decisione da parte dellaarriva dopo ...