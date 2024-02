Caso di peste bubbonica negli Usa | paziente contagiato dal suo gatto in Oregon

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sottoposti a profilassi i contatti stretti. Ecco i sintomi dell'infezione Undiè stato segnalatoStati Uniti, in una persona residente nello stato dell'. L'ipotesi è che sia stato il suola fonte del contagio. L'animale era infatti sintomatico, si spiega in una nota in cui i servizi sanitari della