Caso di peste bubbonica negli Usa | paziente contagiato dal suo gatto in Oregon

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) – Undiè stato segnalatoStati Uniti, in una persona residente nello stato dell'. L'ipotesi è che sia stato il suola fonte del contagio. L'animale era infatti sintomatico, si spiega in una nota in cui i servizi sanitari della contea di Deschutes confermano l'infezione. "Tutti i contatti stretti" del"sono stati raggiunti e hanno ricevuto farmaci per prevenire la malattia", ha assicurato Richard Fawcett, ufficiale sanitario della contea. Quali sono i sintomi della? Di solito, evidenziano gli esperti nella nota, il loro esordio può verificarsi da 2 a 8 giorni dopo l'esposizione a un animale o a una pulce infetti. E possono includere improvvisa comparsa di febbre, nausea, debolezza, brividi, dolori muscolari, linfonodi visibilmente ingrossati chiamati bubboni. La notizia del rarodi questa malattia potenzialmente mortale, che fu responsabile dellanera nell'Europa medievale e altrove e uccise milioni di persone, è rimbalzata sui media degli States e anche Oltreoceano. Se non diagnosticata precocemente, lapuò progredire insetticemica (infezione del flusso sanguigno) o inpolmonare (infezione polmonare). Queste forme sono più gravi e difficili da trattare. Ma, precisano le autorità, non è questo il. Il"fortunatamente è stato identificato e trattato nelle prime fasi della malattia", si legge nella nota. Gli esperti ritengono dunque che ci possano essere "pochi rischi per la comunità". Nel corso delle indagini non sono emersi ulteriori casi di. Secondo l'Health Authority, laè rara in questo stato Usa, l'ultimoera stato segnalato nel 2015. Gli animali più comuni portatori dellanell'centrale sono gli scoiattoli, ma anche i topi e altri roditori possono portare la malattia. Dopo ildelinfettato dal propriodomestico, i funzionari sanitari hanno diffuso alcuni consigli per prevenire la diffusione della. L'invito è a evitare ogni contatto con roditori, non toccandoli specie se feriti o morti; a tenere gli animali domestici al guinzaglio quando sono all'aperto e proteggerli con prodotti per il controllo delle pulci. Non permettere loro di avvicinarsi a roditori malati o morti o di esplorarne le tane. "I gatti domestici – avvisano gli esperti – sono altamente suscettibili allae possono trasmettere il batterio all'uomo". Il consiglio è anche di consultare un veterinario se il propriosi ammala dopo essere stato in contatto con roditori. I residenti nell'area dove si è verificata l'infezione dovranno poi rimuovere cibo, cataste di legna e altri attrattivi per i roditori intorno alle case e agli edifici annessi; non accamparsi, dormire o riposare vicino alle tane degli animali o alle aree in cui si osservano roditori morti; infine indossare pantaloni lunghi infilati nella parte superiore degli stivali per ridurre l'esposizione alle pulci, e applicare un repellente per insetti sui calzini e sui polsini dei pantaloni per ridurre l'esposizione alle pulci.