Caso Chiara Ferragni | Balocco ricorre al Tar del Lazio | “Misura ingiusta”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)pronto alla guerra per lo scandalo del pandoro che ha travolto la vita professionale (e privata) di. L’azienda dolciaria ha deciso di impugnare il provvedimento reso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) in rene all’iniziativa ‘Pandoro Pink Christmas’ in quanto ritenuto ingiusto. Scandalo pandoroal Tar, società dolciaria con sede a Cuneo, ha deciso di avanzare ricorso contro il provvedimento dell’AgCm, che ha sanzionatocon una multa da 420mila euro, a fronte dell’oltre milione di euro di sanzione comminata alle due società di. A distanza di quasi due mesi dalla notizia ...