Caso Assange | Raggi-Meleo-De Santis M5S-LCR | “Sta rischiando la vita | ma il Pd ha altre priorità” 

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Ancora una volta il Pd ci conferma di essere un collezionista di specchietti per le allodole. A parole disponibilissima a conferire la cittadinanza onoraria a Julian(nella foto), quando è tempo di arrivare ai fatti questa maggioranza cerca di svicolare in ogni modo. Prima approva la mozione, poi non calendarizza la delibera; poi ci ripensa e la calendarizza, però la mette per ultima nell’ordine dei lavori e si rifiuta di anticiparla. Nel frattempo si avvicina la scadenza del 20 febbraio, data in cui l’Alta Corte britannica deciderà sull’estradizione di. Evidentemente il Pd capitolino ritiene che il pagamento di vecchi debiti e l’apertura di un mercato siano più importanti di un uomo che rischia laper la libertà di informazione! Ciò detto, vogliamo ringraziare pubblicamente alcuni consiglieri del PD – Melito, ...