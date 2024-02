Casiraghi Arval | “2023 anno di crescita | struttura ed efficientamento processi”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il direttore generale diItalia: "Nel 2024 più consapevolezza esostenibile" "Considerando la complessità che ha caratterizzato il mercato in questi ultimi dodici mesi, chiudiamo unglobalmente positivo. Ilper noi è stato unpositivo non solo in termini dima anche die didei