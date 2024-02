Casiraghi Arval | “2023 anno di crescita | struttura ed efficientamento processi”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 feb. – Adnkronos) – “Considerando la complessità che ha caratterizzato il mercato in questi ultimi dodici mesi, chiudiamo unglobalmente positivo. Ilper noi è stato unpositivo non solo in termini dima anche die didei. Abbiamo puntato su questi elementi per partire più forti e consapevoli nel 2024 e per portare avanti la nostrasostenibile in ambito di flotta, di proposizione commerciale, di prodotti e di servizi innovativi e digitali?. Lo ha detto Dario, direttore generale diItalia, a margine dell?evento stampa ?media day: risultati, connessioni e percorsi di mobilità?, svoltosi presso la ?Torre ...