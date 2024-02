Caserta | pubblicato bando per la gestione condivisa del parco “Bimbo Village” nel quartiere Acquaviva

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 14 febbraio 2024). Il Comune dihaun avviso per la presentazione di proposte di collaborazione per la cura, la rigenerazione e lain formadel”, nel. L’obiettivo è raccogliere le proposte da parte di associazioni impegnate in ambito socio-culturale, per la realizzazione di un vero e proprio patto di collaborazione, finalizzato alla, in sinergia con il Comune, dell’area situata tra via Avellino e via. L’intenzione di procedere lungo questo percorso è stata manifestata da tempo dall’Amministrazione, grazie a una delibera, presentata dall’Assessora al Patrimonio e alle Buone Pratiche Amministrative, ...