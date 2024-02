Caserta | il consigliere Napoletano presenta mozione istituzione garante per gli anziani

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 14 febbraio 2024). Adottare una figura ad hoc di garanzia dei diritti e della dignità delle persone anziane, che non sono solo quelle a carico o ricoverate ma anche e soprattutto quelle che hanno ampiamente dimostrato in tempo di pandemia di saper reggere le sorti di tante famigliene. Assumere maggiori iniziative per promuovere interventi di natura socio-assistenziale, incentivare stili di vita sani e attivi, vigilare sull’assistenza prestata agliricoverati in strutture residenziali. In generale, favorire il benessere dell’anziano in ogni momento della propria vita. Serve questo. I cittadinisono una componente fondamentale della società, dell’economia e della cultura della nostra città ed è per questo che dobbiamo garantire la piena tutela dei diritti che sono loro costituzionalmente riconosciuti. – ...