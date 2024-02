Casenuove | è festa promozione Primo successo per la Scalese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nel campionato Uisp arriva la secondadall’A2 all’A1. Infatti, dopo la gioia dello Strettoio di settimana scorsa, è ilGambassi che può esultare per il matematicoposto nel girone C grazie al tris infilato alla Molinese, siglato da Velirai, Fioravanti e Robai, e approfittando della sconfitta interna del Malamantile contro lo Sciano. Nel girone di A di Serie A1 laottiene ilstagionale, una vittoria importantissima in chiave salvezza. Dopo aver segnato solamente sei reti in tutto l’arco del campionato, decide di farne altrettanti in una volta sola al malcapitato Castelnuovo che deve subirsi la prestazione sublime di Di Stefano, artefice di una tripletta. Nel girone B di A1 importante vittoria del Montespertoli in chiave salvezza che ...