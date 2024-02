Casellina | inquinamento e traffico | Serve subito un nuovo svincolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)? No girone infernale. Non si fermano le proteste di chi vive aa ridosso degli svincoli di A1 e Fi-Pi-Li. Ormai da anni sono costretti a respirare i gas di scarico delle vetture in coda, soprattutto da quando ilassetto della superstrada e l’accesso unico all’A1 ha portato ancora più caos. Da tempo imprenditori e residenti stanno facendo pressione sul comune per ildell’autostrada che porterebbe a raddoppiare il casello e a dimezzare ilin entrata e uscita. Ma il progetto è ancora fermo a Roma, tra rimpalli di ministeri e battaglie di posizione politica tra destra e sinistra. "Unenorme di emissioni per l’area molto abitata di– raccontano alcuni cittadini che hanno inviato una ...