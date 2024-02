Carrarese-Gubbio | interrotti i due mesi magici | i padroni di casa vincono per 2-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Carrara, 14 febbraio 2024 – Alla fine è stata laa interrompere i duedeldi Braglia. Idis’impongono nello scontro diretto al “Dei Marmi” per 2-0; i rossoblù pagano la stanchezza del turno infrasettimanale, la bravura degli avversari e anche la sfortuna in alcuni episodi. Su tutti, l’errore – più che perdonabile – di Greco sull’1-0 e il palo colpito da Di Massimo pochi minuti dopo. Non c’è assolutamente da fare drammi: il campionato è ancora lungo e una sconfitta, per quanto può far male, non compromette assolutamente il cammino del, che può subito rifarsi lunedì sera contro la Virtus Entella. Idiprovano a fare la partita sin da subito, ma la prima occasione la crea il ...