Carnevale Montecoricese | Grande successo in piazza ad Agnone Cilento

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) . Appuntamento rinnovato per sabato 17 febbraio alle ore 15.00 Ilha illuminato il cuore dicon un pomeriggio di festa, colore e spettacolo, regalando sorrisi e momenti indimenticabili a grandi e piccini. I quattro magnifici carri allegorici, ispirati a Pinocchio, al Far West, al Festival di Sanremo e al magico mondo di Tim Burton, hanno incantato il pubblico con la loro creatività e maestria artigianale. Oltre 80 figuranti, vestiti con abiti dedicati all’incantevole universo Disney, hanno aggiunto un tocco di magia e fantasia a ogni passo della sfilata, trasformando le strade diin un vero e proprio palcoscenico di gioia e divertimento, per poi chiudere con la splendida coreografia del mondo di Barbie. Giunti in ...