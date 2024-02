“Carnevale di Focene” | Poggio | “Congratulazioni all’Asd Atletico Focene”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Fiumicino, 14 febbraio 2024 – “Voglio ringraziare e congratularmi con l’Asdper questa seconda edizione deldi. Un evento che ha richiamato tantissimi bambini e famiglie e ha permesso loro di vivere questa straordinaria festa divertendosi e mascherandosi in allegria”. A parlare in una nota stampa è Federica, assessore alla Cultura, Turismo, Sport, Giubileo, Lavoro e Formazione professionale. “Il ruolo dell’associazionismo – sottolinea – è e rimane fondamentale per noi e per Fiumicino. Per questo rivolgo a tutti i volontari il mio personale apprezzamento per quanto fatto, in particolare mi rivolgo a Emanuele e Milena per l’impegno e l’accoglienza che hanno riservato a me, agli assessori Biselli e Costa e alla consigliera Fata con ...