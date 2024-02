Carnevale Comune | chiusi i festeggiamenti successo per la seconda edizione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Cervino. “– Carri in Festa”,con: le iniziative a tema hanno raccolto apprezzamenti e migliaia di presenze a Cervino e a Santa Maria a Vico, uniti, per il secondo anno di seguito, nella programmazione della ricorrenza. Territori comunali in fermento ieri, martedì 13 febbraio, per la grande parata che ha visto 12 carri allegorici sfilare da località Murilli a Piazza Roma. Nel dettaglio, i carri, allestiti dalle Associazioni ‘Oltre Ogni Confine’ e ‘Il Veliero’, hanno preso il via nell’area verde situata nell’angolo tra via Toniolo e via Monsignor Pascarella, a Cervino capoluogo, per raggiungere Messercola e, da lì, proseguire alla volta dellimitrofo, dove erano già attivi l’animazione e l’intrattenimento musicale a cura di Dj ...