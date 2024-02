Capodrise | la sinistra fa quadrato e prepara le proposte per il voto di giugno

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 14 febbraio 2024). “È giunto il tempo di riscoprire il senso di comunità, di recuperare il confronto democratico, di esaltare la partecipazione. È giunto il tempo di uscire dal servilismo interessato e dalle logiche settarie e particolari, di unire le migliori energie cheesprime e di mettersi a lavorare alla costruzione di un vasto schieramento di forze politiche, civiche, sociali e intellettuali in grado di affrontare le sfide del presente e del futuro”. Con questo impegno, corale e condiviso, si è conclusa, lunedì sera (12 febbraio), in via Rao, la prima riunione tra Siamo, Alleanza perfutura e il Partico democratico, che, peraltro, aveva sollecitato l’incontro. “Abbiamo iniziato a lavorare – fanno sapere i quattro gruppi – ad una proposta di governo su base ...