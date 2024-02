Capi di moda contraffatti Maxi sequestro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Oltre 1 milione e 400mila accessori per l’abbigliamentoe mille metri di tessuto anch’esso contraffatto sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Prato che ha individuato nella zona industriale "un’azienda dedita alla commercializzazione di prodotti in violazione alla normativa vigente a tutela dei marchi registrati nazionali ed esteri", spiega la Guardia di finanza in una nota. I responsabili sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per il reato di commercializzazione di. "La necessità di salvaguardare il consumatore finale dall’acquisto di merce contraffatta nella convinzione che i prodotti siano sicuri e certificati e nel contempo l’esigenza del corpo di tutelare il tessuto produttivo colpito dai fenomeni illeciti che ledono la proprietà intellettuale, ha indotto il comando regionale ...