Caos Passaporti | un sistema online debole ma per le urgenze i tempi restano rapidi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il rilascio del passaporto, è diventata un'esperienza frustrante per molti cittadini a causa dei ritardi nelle procedure di emissione.Questo problema che affligge gli italiani su tutto il territorio nazionale ha fatto registrare ritardi nell’ emissione del documento con prenotazioniche arrivano fino a 9 mesi di distanza. Tra le cause oltre alla crescente domanda dovuta alla fine delle restrizioni Covid e alla Brexit i ritardi sono da attribuire anche alla carenza di personale negli uffici ma soprattutto a problemi tecnici delinformatico utilizzato per elaborare le richieste. Difatti la piattaforma che da la possibilità di prenotare l’appuntamento per il rilascio del passaporto sembrerebbe inefficace non solo nella gestione delle domande ma anche nella comunicazione. Fattori che contribuiscono a rallentare l'intero processo di emissione ...