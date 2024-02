Caos alla Camera sull’ok alla commissione Covid | furia di Conte e Speranza L’insulto a Bignami FdI | «Meglio che ti vesti da nazista… » – Il video

Momenti di tensione alla Camera, con tanto di seduta sospesa da parte del presidente di turno, Fabio Rampelli , in occasione delle dichiarazioni di voto finale sulla proposta di legge che intende '

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Èsul via liberad’inchiesta per il, con lo scontro tra maggioranza e opposizione degenerato in più occasioni a urla e insulti. A far saltare i nervi dei deputati è stato il discorso conclusivo della deputata di FdI Alice Buonguerrieri, poco prima del voto finale che ha visto Italia Viva votare con la maggioranza. Buonguerrieri prende di mira direttamente l’ex premier Giuseppee l’ex ministro della Salute Robertoche definisce «il peggiore presidente del Consiglio e il peggior ministro della Salute della storia». Partono i cori «vergogna vergogna» dai banchi dell’opposizione, mentre la deputata FdI dice che i due sono stati «condannati». A quel punto il clima si ...