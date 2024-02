Canottaggio | le Fiamme Gialle di Sabaudia conquistano due ori al Torneo ‘D’Inverno sul Po’

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Torino – Nello scorso week end piovoso appena concluso, a Torino, sulle calme acque del fiume Po, la Sezione Giovanile didelleha brillato nella regata internazionale “D’Inverno sul Po” conquistando due medaglie d’oro. Sabato pomeriggio, il primo oro è stato conquistato nella specialità del “doppio” Under 17 femminile dalle giovanissime Roberta Romani e Vittoria Cestra, alla loro prima uscita ufficiale insieme. Le due gialloverdi si sono imposte sulle 14 avversarie dopo un percorso di 5000 metri. Hanno sbaragliato la concorrenza facendo registrare un crono di 20:16.41, distanziando sul traguardo le seconde classificate di 10 secondi. Nella stessa gara, da segnalare la dodicesima posizione dell’altro equipaggio delleformato da Miriam Pagano e Flavia ...

