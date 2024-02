Campi flegrei | nuovo vertice con Musumeci | “Tempi rispettati”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLo stato di attuazione del decretosulle misure preventive del bradisismo è stato oggi al centro di unincontro a Roma, convocato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello. Alhanno partecipato il prefetto di Napoli Michele Di Bari, l’assessore regionale alla Protezione civile Mario Morcone, Edoardo Cosenza per la Città metropolitana, Italo Giulivo, capo della Protezione civile campana, Titti Postiglione per il dipartimento nazionale di Protezione civile, Luigi Ferrara per il dipartimento “Casa Italia”. È stato fatto il punto sul Piano straordinario di analisi della vulnerabilità degli edifici nell’area del bradisismo, l’analisi del Piano di comunicazione alla popolazione e del Piano speditivo di emergenza con i ...