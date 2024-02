Camilla è una regina glamour con la camicia animalier | il look nasconde un omaggio alla corona

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Laè stata nominata "Honorary Liveryman" della Worshipful Company of Fan Makers. Durante la cerimonia tenutasi a Clarence House ha sorpreso tutti con undai dettagli leopardati cheva un: ecco di cosa si tratta.

Buckingham Palace non ce l’ha fatta a bloccare un nuovo documentario televisivo sulla regina Camilla . Un team di giornalisti dell’emittente ... (iodonna)

Scintille fra Harry e Camilla. Il principe ha chiesto alla regina di uscire durante l'incontro col padre I rapporti fra Harry e Camilla non sono mai stati buoni. Durante l'incontro con Carlo, avvenuto dopo la diagnosi di tumore, il principe ha chiesto che la moglie del padre lasciasse la stanza ...

