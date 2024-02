Camera | ok a commissione inchiesta Covid

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 20.00 Via libera dell'Aula dellaalla proposta di legge che punta a istituire lad'"sull'operato del governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l' emergenza epidemiologica del-19". La pdl è stata approvata con 132sì, 86 no e un astenuto. Bagarre in Aula durante le dichiarazioni di voto. Il testo, già passato all'esame del Senato, diventa definitivo.

Roma, 14 feb (Adnkronos) – sospetti e accuse incrociate. alla Camera il clima tra Pd e M5s torna a farsi nuvoloso, se non di burrasca. A divide re il ... (calcioweb.eu)

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - E' stata sospesa la seduta dell'aula della Camera per la bagarre nell'emiciclo durante l'intervento le dichiarazioni di ... (liberoquotidiano)

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – E’ stata sospesa la seduta dell’aula della Camera per la bagarre nell’emiciclo durante l’intervento le dichiarazioni di ... (calcioweb.eu)

Nell'Aula della Camera viene approvata con 132 sì, 86 no e 1 astenuto la proposta di legge che punta ad istituire la Commissione d' inchiesta ... (quotidiano)

Covid. Via libera definitivo dalla Camera. È legge la commissione d’inchiesta che indagherà sulla gestione dell’emergenza sanitaria Nell'Aula della Camera viene approvata in via definitiva con 132 voti favorevoli, 86 contrari e 1 astenuto la proposta di legge che punta ad istituire la Commissione d'inchiesta "sull'operato del Gove ...

Covid, da Camera ok definitivo a istituzione commissione inchiesta Roma, 14 feb. (askanews) - L'aula della Camera ha approvato in via definitiva l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid. I sì ...

Covid, Conte: non temo Commissione inchiesta, maggioranza codarda Roma, 14 feb. (askanews) – “Credo sia legittimo proporre una commissione di inchiesta: non ho nessun timore per quanto riguarda l’indagine che verrà svolta. Ritengo profondamente viziata questa commis ...