Camera | question time alle 15 con Ciriani | Tajani | Urso e Locatelli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Si svolge oggi,15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. A rispondereinterrogazioni, saranno i ministri Luca, Antonio, Adolfoe Alessandra. Il ministro per i Rapporti con il Parlamentorisponde a una interrogazione – rivolta al ministro della Pubblica Amministrazione – sulle iniziative volte a riconoscere il diritto alla prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori cosiddetti fragili e per i lavoratori genitori di figli con disabilità grave (Sportiello – M5S). Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionalerisponde a interrogazioni sulle iniziative volte ad evitare attività di esplorazione dell'Eni nelle aree maritdella Striscia di Gaza (Bonelli – AVS); sulle iniziative per potenziare l'assistenza umanitaria a favore della popolazione civile della Striscia di Gaza (Marrocco – FI-PPE); sulla presentazione dell'istanza per gli arresti domiciliari da parte della cittadina italiana Ilaria Salis, detenuta in Ungheria (Della Vedova – Misto-+Europa). Il ministro delle imprese e del Made in Italyrisponde a interrogazioni sulle iniziative volte a favorire sinergie tra realtà produttive e percorsi di formazione che consentano un efficace inserimento professionale, anche alla luce dei dati relativiiscrizioni ai cosiddetti licei del made in Italy (Benzoni - AZ-PER-RE); sul piano di incentivi volto a favorire l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, recentemente presentato nell'ambito del tavolo sull'automotive (Lupi NM(N-C-U-I)-M); sui nuovi standard europei contabili sulla sostenibilità (Esrs), con particolare riferimento all'ipotesi di un rinvio dell'applicazione della relativa disciplina per tutti i settori produttivi (Barabotti – Lega); sulle iniziative volte ad assicurare il rispetto degli impegni assunti da Stellantis con riguardo alla produzione di autovetture in Italia (Peluffo – PD-IDP). La ministra per le Disabilitàrisponde a interrogazioni sulle iniziative per un corretto ed efficace inquadramento giuridico della figura del caregiver familiare (Foti – FDI); sulle iniziative in materia di collocamento obbligatorio delle persone con disabilità (Faraone - IV-C-RE).