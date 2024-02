Calendario Mondiali tuffi grandi altezze 2024 oggi | orari 14 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si assegnano le prime medaglie aididallea Doha., infatti, si disputeranno il terzo ed il quarto round dellafemminile e al termine di esso si conoscerà la nuova campionessa del mondo. A comandare la classifica c’è la canadese Molly Carlson, che ha decisamente un vantaggio importante sulla concorrenza e si presenta come la grande favorita per la medaglia d’oro. Carlson ha concluso i primi due round dicon un punteggio complessivo di 168.90, complice uno strepitoso triplo ritornato raggruppato con mezzo avvitamento da 102.60. In seconda posizione c’è l’australiana Rhiannan Iffland (154.40), che difende il titolo iridato vinto lo scorso anno a Fukuoka. Ottima sesta posizione per Elisa Cosetti, la prima tra le europee in ...

