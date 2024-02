Calciomercato Roma | Rui Patricio non rinnova | i nomi sul taccuino della dirigenza

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) I verticistanno valutando alcuni portieri per sostituire Ruiche a fine stagione potrebbe lasciare la Capitale, dato il mancato rinnovo del suo contratto. Lasi appresta ad affrontare il Feyenoord nell’andata dei playoff di Europa League. Nel match, in programma domani alle 18:45, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi potrebbe Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Fabrizio Romano ha aggiornato sulle situazioni in casa Inter per quanto concerne il Calciomercato : su tutti i rinnovi di Lautaro e Barella In ... (calcionews24)

LAZIO - L'ex Tare: "Nessuna divergenza con Lotito, avevo detto al presidente che sarei andato via" L'ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, parla della fine della sua esperienza in biancoceleste alla redazione di Ran, in Germania: "Quando me ne sono andato l'estate scorsa ero in assoluto il ...

Lazio, Hitzlsperger: "A Roma mi posi tante domande su di me e su..." La sua esperienza, il coraggio di non nascondersi e fare coming out gli ha permesso di diventare un punto di riferimento per il mondo del calcio. L'ex difensore della Lazio e attuale d.s.

Spezia, ufficiale il rinnovo di Verde: contratto fino al 2027 realizzata in acrobazia sul terreno dello stadio "Olimpico" di Roma contro la Lazio. Spezia Calcio e Daniele Verde: un binomio saldo e vincente, che continuerà a lottare unito per il bene della maglia ...