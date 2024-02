Calciomercato Milan – Il nuovo allenatore porta con sé tre fedelissimi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nella prossima sessione digli acquisti deldipenderanno - molto - da chi siederà in panchina. Ecco le ultime news

L’interesse confermato di una nuova grande squadra europea per Rafael Leao , esterno portoghese del Milan . I dettagli Secondo quanto riportato ... (calcionews24)

Rafael Leao via dal Milan nel prossimo Calciomercato estivo? 'Sport' parla di un forte interesse - ricambiato - da parte del Barcellona (pianetamilan)

Calciomercato Milan , tra meno di un mese arriverà un firma importante: Francesco Camarda è pronto per il primo contratto da Pro Il Milan pensa già ... (dailymilan)

L’attaccante del Milan Rafael Leao potrebbe diventare il colpo del Barcellona per combattere il Real Madrid di Ancelotti Rafael Leao potrebbe ... (dailymilan)

Milan-Rennes, la probabile formazione: Pioli e la scelta su Kjaer Il difensore danese è uscito per un fastidio muscolare nel secondo tempo della partita contro il Napoli: nel caso in cui non dovesse farcela, allora ci sarebbe il ritorno di Theo Hernandez nella posiz ...

Rodriguez ko, out 3 settimane: tutta la difesa titolare del Toro è in infermeria Dopo Schuurs e Buongiorno anche lo svizzero infortunato. Gli esami hanno evidenziato una distrazione alla coscia destra per lo svizzero. Lui vuole tornare con la Fiorentina ...

San Valentino e Serie A, per ogni squadra il suo amore: tutte le unioni storiche del calcio dal 1989 a oggi Dalla Juve al Frosinone, gli amori più longevi delle squadre in Serie A Non sono solo le grandi big del calcio italiano ad avere vissuto lunghe e appassionate storie d’amore con le proprie punte di ...