Calcio Serie D Vigor Senigallia-Campobasso | la prevendita scatta in anticipo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Già da oggi, mercoledì 14, il via.Al Bianchelli le due società non si affrontano da 30 anni, anche se gli incroci, anche di giocatori (Nemo, De Pascale, Shllaku), non sono mancati, 14 Febbraio 2024 – Giàta, con un giorno di, laper, ventitreesima giornata diD in programma domenica 18 febbraio alle 15 al Bianchelli. Si è deciso di anticipare di un giorno la vendita dei biglietti per le richieste arrivate già da ore: dunque le edicole Fioretti e Quilly’s hanno già i biglietti per, i cui prezzi sono i seguenti per tutti (non solo validi infatti gli abbonamenti): Curva 10€, Tribuna Laterale 15€, Poltroncine 20€. Il costo del ...

L’attaccante Jesi no, dopo ben 7 anni di onorata militanza in maglia lariana, ha festeggiato venerdì scorso col Brescia l’importante traguardo, dopo ... ()

Sacchi dirige Napoli-Genoa, Di Bello designato per Verona-Juve ROMA - Marco Piccinini della sezione di Forlì è l'arbitro designato per ... (ilgiornaleditalia)

SALERNITANA - Manolas si candida per un posto da titolare contro l'Inter "Io sono pronto e a disposizione. Dobbiamo essere tutti consapevoli che ogni partita sarà una finale che mette in palio punti fondamentali per il nostro futuro. Bisogna sputare sangue per la Salernita ...

Xavi a rischio esonero in caso di sconfitta col Napoli: reazione a sorpresa dei tifosi azzurri Ad ogni modo, alcuni commenti inaspettati dai social dei tifosi partenopei sembrano suggerire un interesse per Xavi come possibile allenatore: "Xavi, vieni da noi", "Sei l'allenatore giusto per farci ...

Belotti in campo due volte nella stessa giornata con Roma e Fiorentina: i precedenti e cosa succede al fantacalcio In campo due volte, nella stessa giornata e con due maglie diverse. Non è il dono dell'ubiquità, ma la singolare coincidenza che ha colpito il destino di Andrea Belotti e dei fantallenatori che hanno ...