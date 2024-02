Calcio Serie C Recanatese | si decide per la panchina | tra gli eventuali papabili anche Gianluca Dottori

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La società in queste ore stando se confermare Pagliari o sostituirlo. Altro nome caldo è quello di Marco Alessandrini VALLESINA, 14 febbraio 2024 – La sconfitta interna contro il Rimini ha creato agitazione in casae ladi mister Giovanni Pagliari è in discussione. In queste ore la società sta valutando il da farsi e non è da escludere la decisione di dare una scossa a squadra ed ambiente. Se Pagliari sarà sollevato dal suo incarico i nomi più accreditati per la sua sostituzione sembrano essere quelli die Marco Alessandrini. Per, jesino, patentino Uefa A, si tratterebbe di una promozione in quanto già in società come allenatore delle giovanili. ©riproduzione riservata L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina.