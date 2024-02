Calcio Serie B Jesi | Alessandro Gabrielloni 200 candeline con il Como

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’attaccanteno, dopo ben 7 anni di onorata militanza in maglia lariana, ha festeggiato venerdì scorso col Brescia l’importante traguardo, dopo il record personale di segnature in B, 13 febbraio 2024 – Cresciuto nel settore giovanile dell’Auroraper poi approdare, ancora giovanissimo, in quello della “sua”na, società che ama e che segue ancora oggi a distanza, o al “Carotti” appena può,, ruolo attaccante, ha da poco festeggiato con la maglia delil prestigioso traguardo delle 200 presenze ufficiali. Una carriera che ha visto un crescendo continuo con l’attaccante che, dopo l’esperienza in maglia leoncella, ha indossato le casacche di Maceratese, Taranto, Martina Franca, Campobasso, Cavese e Bisceglie, prima del ...

AGI - Sono nove, tutti per un turno , i calciatori squalificati dal giudice sportivo in serie A dopo l'ultimo turno . Si tratta di Aresti (Cagliari), ... (agi)

San Valentino e Serie A, per ogni squadra il suo amore: tutte le unioni storiche del calcio dal 1989 a oggi Dalla Juve al Frosinone, gli amori più longevi delle squadre in Serie A Non sono solo le grandi big del calcio italiano ad avere vissuto lunghe e appassionate storie d’amore con le proprie punte di ...

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ancora ottavi Champions e il derby dell'Appennino Scende in campo la prima italiana: la Lazio sfida in casa il Bayern-Monaco. In campo anche Bologna e Fiorentina per il recupero della 21ª giornata di Serie A. Di seguito la programmazione completa di ...

Rodriguez ko, out 3 settimane: tutta la difesa titolare del Toro è in infermeria Dopo Schuurs e Buongiorno anche lo svizzero infortunato. Gli esami hanno evidenziato una distrazione alla coscia destra per lo svizzero. Lui vuole tornare con la Fiorentina ...