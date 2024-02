Calcio nel caos | ma Gravina può vincere la partita delle riforme

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il passo indietro che ha spinto il presidente della Figc, Gabriele, a sconvocare l'assemblea straordinaria che il prossimo 11 marzo avrebbe dovuto scrivere le nuove norme di funzionamento delitaliano è stata vissuta dai contrari come certificazione di una vittoria. Il fronte del 'No' avrebbe ottenuto un primo risultato concreto, con la cancellazione a tempo indeterminato dell'appuntamento in cuiavrebbe provato a far pesare i suoi numeri andando oltre anche al dissenso. Sul tavolo le regole economiche e finanziarie per rendere sostenibile il giochino, il taglio del numero di squadre dell'ecosistema professionistico (oggi 100, davvero troppe), nuovi format per i campionati e soprattutto la cancellazione del cosiddetto diritto d'intesa, meccanismo per il quale qualsiasi cambiamento riguardi una lega deve essere ...

Antonio Rapuano torna al centro delle polemiche arbitrali. In Serie B l'Ascoli non ha digerito la sua direzione nella partita di campionato... (calciomercato)

Curioso, ma non inedito: Andrea Belotti , attaccante passato dalla Roma alla Fiorentina in prestito secco oneroso sul finire del mercato invernale,... (calciomercato)

Quincy Promes condannato a sei anni di carcere per traffico di droga L'olandese, secondo l'accusa, avrebbe importato più di 1.300 chili di cocaina dal Brasile nel 2020 con due carichi rispettivamente da 650 e 713kg. Il pm, per il giocatore, aveva richiesto nove anni di ...

Reati fiscali, prosciolto Massimo Cellino: «Nessun reato» L’ex presidente del Cagliari non andrà a processo per la vicenda della Eleonora Ltd. Nel 2021 la Procura ne chiese l’arresto, sequestrandogli anche 59 milioni, poi restituiti ...

Per il Torino una difesa da scudetto. Lecce OK in attacco ma fuori casa… Solamente in 1 occasione il Torino non ha marcato gol quando ha ospitato il Lecce in campionato. Successe nel febbraio del 1989. Allora la scontro diretto terminò col pareggio ad occhiali, vale a scri ...