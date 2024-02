Calcio Napoli | domani mattina il rientro di Osimhen Dubbio il suo ingresso in campo a Genova

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ilsi è allenato questaall’SSCN Konami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma sabato allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra si è allenata sul1 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e circuito di forza. Successivamente il gruppo si è spostato sul3 dove ha svolto esercitazione tecnica. Chiusura di seduta con partitina aridotto. Intanto – secondo quanto si apprende – all’alba diarriverà aVictor, reduce dalla finale di Coppa d’Africa con la Nigeria. Il centravanti è stato impegnato fino a ieri sera con la sua nazionale ospite del presidente del Paese e quindi partirà oggi per arrivare ...

Antonio Rapuano torna al centro delle polemiche arbitrali. In Serie B l'Ascoli non ha digerito la sua direzione nella partita di campionato... (calciomercato)

Il Milan riparte dal Rennes, Pioli: «Non avere mai vinto l'Europa League è una motivazione in più» Se in campionato le cose sembrano essersi sistemate, adesso il Milan deve lasciare il segno anche in Europa League. Riparte dai sedicesimi, dalla sfida di San Siro contro il Rennes: ...

Napoli, fissato il rientro di Osimhen: verso la convocazione per il match col Genoa Dopo giorni di attesa e slittamenti, alla fine Mazzarri può sorridere. Victor Osimhen tornerà a Napoli nella giornata di giovedì 15 febbraio, anticipando il suo rientro ...

Osimhen domani a Napoli, pronto per il Barcellona L'attaccante sta tornando in Italia dalla Nigeria. In dubbio la sua disponibilità col Genoa ma per la Champions League sarà pronto ...