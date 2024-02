Calcio | legale Cellino | ‘prosciolto su vicenda Eleonora Sport Ltd | felici per esito’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) – ?Il presidente Massimoha ottenuto oggi in udienza preliminare il proscioglimento sulla contestazione di presunta esterovestizione della societàLtd?. Lo annuncia in una nota l?avvocato Giorgio Altieri partner di Tonucci&Partners che insieme al professor Astolfo Di Amato ha assistito Massimo. ?Dopo l?annullamento di tutti i sequestri -spiega l?avvocato Altieri- il Gup dott.ssa Giulia Costantino di Brescia ha prosciolto il Presidente del Brescia, Massimo, dalla contestazione di esterovestizione della societàLtd, la società utilizzata in Inghilterra per l?acquisto e poi a vendita del Leeds United Football Club e, successivamente, per l?acquisto del Brescia?. L?Avvocato Giorgio Altieri di Tonucci & Partners, insieme al Prof. Avv. Astolfo di Amato, ha assistito Massimo, sin dall?inizio delladei sequestri. ?Siamodi questo esito -aggiunge Altieri- avendo a lungo chiarito senza strategie dilatorie tutti gli aspetti di questanella fase cautelare e siamo riusciti a dimostrare che non c?erano i presupposti oggettivi e soggettivi della contestazione mossa al nostro assistito. Anzi, ci sarebbe stata convenienza sotto il profilo fiscale a cheLtd nel 2018 fosse società italiana. Nessun intento delittuoso, nessun rimprovero -conclude il- poteva essere ragionevolmente contestato a Massimo”. L'articoloWeb.