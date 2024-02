Calcio | la Recanatese licenzia l’allenatore Giovanni Pagliari Due giorni prima l’esonero del fratello Dino alla Maceratese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Recanati, 14 febbraio 2024 – Duefa era toccato a, esonerato dpanchina dellain Eccellenza. Oggi è la volta del, allenatore dellain serie C, a cui il benservito è arrivato subito dopo la pesante sconfitta (1-4) contro il Rimini. Storie disi intrecciano con quelle familiari, in questicomplicati per lae ladiè stato comunicato questa mattina dsocietà giallorosso. “Il provvedimento è stato preso con accordo consensuale con il tecnico che era legato...