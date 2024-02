Calcio femminile | Fiorentina | Milan e Juventus vincono nel turno infrasettimanale di Serie a

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non sbaglia nessuna squadra del gruppo di testa neldellaA 2023-2024 di. Dopo la brillante vittoria della Roma, che ha aperto la penultima giornata di Regular Season regolando il Sassuolo, trovano il successo anche lae la, rispettivamente contro Inter e Como; mentre frena la Samp, sconfitta dal. Ma andiamo con ordine. La Viola ha infilato la seconda vittoria consecutiva salendo a quota 39 in classifica imponendosi sulla compagine lombarda per 0-1. Un risultato di misura, maturato con una splendida rete di Boquete, arrivata al 72? grazie ad una pennellata su punizione che, dai venti metri, ha superato la barriera spiazzando Gilardi. Buona prova poi le rossonere che, in trasferta, ...