Calcio Eccellenza Cava Ronco | in panchina ritorna Muccioli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ilsceglie l’usato sicuro e, silurato la scorsa settimana Roberto Biserni, consegna le chiavi dellaa Simone(nella foto). Per il 46enne tecnico di Longiano, che vanta esperienze in serie D alla guida di Romagna Centro, Rimini, Sasso Marconi e San Marino, è un ritorno a Forlì: il 13 dicembre del 2022, infatti, subentrò a Luigi Candeloro e condusse i biancorossi a un dignitosissimo decimo posto finale., che ieri ha diretto il primo allenamento, si avvarrà dello stesso staff del suo predecessore ed esordirà domenica in casa contro la Vis Novafeltria. "La scelta è caduta su Simone perché è un allenatore che abbiamo già avuto e conosce bene il mondo; oltretutto ha una grandissima voglia di ripartire", spiega il ds Marco ...