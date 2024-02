Calcio Allievi Under 17 regionali e provinciali | campionati di alto livello

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Comandano K Sport Montecchio, Giovane Ancona e Castelfrettese. Tra i marcatori Gambelli (Palombina), Polenta (Castelfrettese), Cacciamani (Maceratese) e Schiaroli (Biagio Nazzaro) in doppia cifra VALLESINA, 14 febbraio 2024 – Il campionato si appresta a giocare gli ultimi novanta minuti del girone d’andata. Molte situazioni di classifica si stanno delineando, diverse sono le incertezze con diverse squadre che possono ancora dire la loro e lanciarsi verso l’alta classifica incalzando quelle che al momento occupano le posizioni giuste per poter alla fine qualificarsi alla fase finale17 REGIONALE GIRONE A Tanti gol in questo turno di campionato. Le cinque squadre di testa hanno giocato e vinto contro le cinque squadre di coda. Nulla dunque è cambiato in classifica generale rispetto al turno precedente. Il punto sul campionato questa ...