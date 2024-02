Calcio a 5 Il Prato torna in campo C’è il Buldog Lucrezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo quasi venti giorni dall’ultimo match disputato, ila 5inper giocare il posticipo della quindicesima giornata. E al Pala Kobilica stasera (inizio alle 20.30) andrà in scena un confronto molto importante. I biancazzurri allenati da Andrea Bearzi che si trovano in compagnia dell’Atlante Grosseto al penultimo posto della classifica con 10 punti, se la dovranno vedere con il fanalino di coda, ultimo con 9 punti. Inutile aggiungere che per ila 5 si tratta di una partita da vincere a tutti i costi, anche per riscattare il kappaò subito nella partita d’andata (1-2). La squadra peraltro potrà essere al meglio dei propri effettivi. Il posticipo infatti è stato concesso per permettere all’uruguayano ...