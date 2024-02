Caccia ai conti nei paradisi fiscali | cosa spunta dalle carte dell' eredità Agnelli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)al tesoro deglinei. La diatriba per l'di Gianni Agneli porta a galla tutto. A ripercorrere le ultime evidenze emerse sulla vicenda è Libero che parte dall'ultimo capitolo, quello aperto dalla procura di Torino. "Nel decreto di perquisizione, eseguito giovedì scorso dalla Guardia di Finanza, viene ipotizzato il reato di dichiarazione infedele a carico di tre indagati, tra i quali spicca John Elkann, presidente di Stellantis e amministratore delegatoa scatola finanziaria Exor", si legge nel quotidiano che ricorda come l'inchiesta sia partita da un esposto di Margheritanell'ambitoa battaglia giudiziaria in sede civile per ribaltare la spartizionedel ...