Budino al cacao | la ricetta semplice di una volta!

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) A casa mia, la mamma lo preparava per festeggiare qualcosa di importante, come un bel voto a scuola, una pagella di tutto rispetto oppure una vittoria sportiva, dopo qualche garetta in piscina o dopo la partita di mio fratello, la domenica a pranzo. Scandiva i momenti più felici, era un premio speciale per il nostro impegno! Oggi possiamo trovarlo già pronto nel banco frigo, ma chissà quali ingredienti contiene davvero? Di sicuro qualche conservante, colorante o addittivo di troppo rispetto a quello che possiamo realizzare facilmente con le nostre mani. Ci servono solo latte,, amido e zucchero; non dobbiamo essere dotate di chissà quale manualità, solo di un po’ di pazienza per far addensare la crema e per l’attesa una volta pronto. Eh già, perché deve riposare per una notte in frigorifero, almeno. Il risultato è una delizia cremosa e scioglievole, morbida e ...