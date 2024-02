Buchanan | il countdown sta per finire | esordio in Inter-Salernitana?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è arrivato all’nel mercato di gennaio ma non ha ancora esordito con la maglia nerazzurra. L’attesa però sta per: i primi minuti arriveranno contro la– L’attesa per vederecon la maglia dell’sta per. L’esterno, arrivato a Milano all’inizio di gennaio, non ha ancora trovato minuti con la nuova maglia. Normale, visto il periodo di adattamento richiesto ad un giovane calciatore proveniente da un campionato come quello belga e, soprattutto, visto il calendario dell’che negli ultimi 30 giorni ha, di fatto, giocato un big-match a settimana. Inzaghi gli ha fatto fare il rodaggio, in attesa di tempi migliori e più ‘tranquilli’ per testare la nuova arma a disposizione ...