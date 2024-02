(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Il fatto non costruisce reato”. E’ l’esito dell’ultimo filone ancora aperto ain riferimento al capitolo della esterovestizione della Eleonora Ltd: Massimodel, non ha commesso. E’ quanto deciso dal gup del tribunale diGiulia Costantino che in udienza preliminare ha, che non andrà a processo. Lo riporta l’Ansa. Si è chiusa la vicenda giudiziaria (salvo ricorso della Procura) deldel, iniziata a febbraio 2021 quando la procura chiese l’arresto di Massimoal quale vennero sequestrati 59 milioni di euro, restituiti mesi dopo. L'articolo CalcioWeb.

L’ELOGIO DELLE DUE CITTÀ. Il Capo dello Stato a Pesaro per l’inaugurazione della Capitale della cultura 2024. (ecodibergamo)

BRESCIA - Reati fiscali, il Gup proscioglie Massimo Cellino Non luogo a procedere "perché il fatto non costruisce reato". Anche nell'ultimo filone ancora aperto a Brescia, quello relativo al capitolo della esterovestizione della Eleonora Ltd, Massimo Cellino n ...

Massimo Cellino assolto: nessun reato fiscale. Chi è il patron del Brescia, ex Cagliari Non luogo a procedere `perchè il fatto non costruisce reato`. Anche nell`ultimo filone ancora aperto a Brescia, quello relativo al capitolo della esterovestizione.

Brescia, il presidente Cellino prosciolto dalle accuse di reati fiscali Buone notizie per Massimo Cellino, presidente del Brescia, prosciolto dalle accuse di reati fiscali: i dettagli ...