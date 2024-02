Branco cani randagi sbrana e uccide dieci pecore | indagini dei Carabinieri

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIForestali di Caserta sono intervenuti nella storica frazione collinare della Vaccheria per un’aggressione compiuta daai danni di un gregge di, accertando la morte di almeno una decina di ovini. Capi adulti ma anche quattro agnelli, è emerso dal sopralluogo effettuato daicon i veterinari dell‘Asl di Caserta, sono statiti; tutte leuccise presentavano ferite sul corpo riconducibili proprio ad un’aggressione da parte di animali selvatici. Sono in corsoper cercare ildi, ritenuto pericoloso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

