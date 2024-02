Brahim Diaz non dimentica il Milan e Theo Hernandez | “Sento più lui che la mia ragazza”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)sta vivendo un momento d'oro con il Real Madrid, ma neanche dopo il gol in Champions riesce a ignorare i colori rossoneri: "Li seguirò sempre, anche in futuro"

Il Real Madrid ha vinto di misura a Lipsia in Champions con una prodezza di Brahim Diaz : i quotidiani in Spagna lo esaltano Il Real Madrid ha vinto ... (calcionews24)

Ex Milan , Brahim Diaz come Bellingham : dribbla tutti e la piazza sotto all’incrocio. goal capolavoro che regala la vittoria al Real Madrid Se ... (dailymilan)

Brahim Diaz giura amore eterno al Milan: le sue parole Brahim Diaz non ha dimenticato gli anni di Milan, così come non ha smesso di amare i colori rossoneri. Il messaggio dello spagnolo fa commuovere. E’ troppo romantico forse pensare che la dichiarazione ...

Brahim Diaz brilla in Champions League Sostituendo Jude Bellingham, Brahim Díaz ha segnato un gol incredibile nella vittoria del Real Madrid per 1-0 sul Lipsia. Tuttavia, anche lui ...

Ancelotti elogia Brahim Diaz: «Ecco come l’ho visto da quando è tornato da Milan» Ancelotti elogia Brahim Diaz: «Ecco come l’ho visto da quando è tornato da Milan». Le parole del tecnico del Real Madrid ed ex Milan Carlo Ancelotti ha elogiato Brahim Diaz in conferenza stampa al ter ...