Borse Ue positive | a Milano corre Leonardo Bitcoin sale oltre 51mila dollari

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La criptovaluta è tornata a toccare quota 1 trilione didi capitalizzazione per la prima volta dalla fine del 2021. A Piazza Affari bene anche Nexi. Petrolio poco mosso, cala il gas

Mercati asiatici chiusi per il Capodanno lunare. L’S&P 500 ha chiuso la scorsa settimana per la prima volta al di sopra dei 5.000 punti. Euro ... (ilsole24ore)

Mercati europei positivi, investitori monitorano inflazione e trimestrali - Economia e Finanza - Repubblica.it Episodio 64712 febbraio 2024 Le Borse oggi, 12 febbraio 2024 di Ai Anchor (podcast automatico) Piazza affari ha chiuso la giornata di scambi con andamenti in rialzo. L’indice FTSE Mib ha registrato un ...

Borsa Milano tenta recupero dopo calo ieri, corre Leonardo, bene Nexi MILANO (Reuters) - Piazza Affari cerca di rialzare la testa dopo il calo della vigilia con i mercati scossi dai dati sull'inflazione Usa più alta delle attese che hanno spinto gli investitori a ridime ...

Borsa 14 febbraio: rendimenti T-bond e dollaro in ascesa per lo slittamento del taglio dei tassi Fed Perdite attorno all'1% per il Treasury decennale ma il rendimento sale al 4,33%, il massimo da tre mesi. Le Borse oggi tentato il rimbalzo dopo l'arretramento di ieri ma Arm lascia sul terreno il 20% ...