Borse europee caute | Piazza Affari tiene con Leonardo e Nexi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo la doccia fredda dell’inflazione Usa superiore alle attese, la preoccupazione per i tassi continua a tenere sotto scacco i mercati azionari. Petrolio in leggero rialzo, cala il gas

Debole anche Wall Street in attesa dei dati cruciali per le scelte delle banche centrali. A Piazza Affari brilla Finecobank dopo i dati sulla ... (ilsole24ore)

I listini cercano di reagire dopo le parole della presidente Bce che alla vigilia ha ipotizzato un taglio dei tassi non prima dell’estate, mentre nel ... (ilsole24ore)

Salgono i titoli del settore oil dopo l'attacco con droni ai militari Usa in Giordania. L'euro resta sotto 1,09 dollari, spread stabile a 152 punti (ilsole24ore)

Mercati azionari Borsa svizzera: apre in leggero rialzo La Borsa svizzera apre la seduta di metà settimana con un timido rialzo: poco dopo le 09.20 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'168,56 punti, in rialzo dello 0,23% rispetto a ieri.

Piazza Affari apre poco mossa, Ftse Mib sotto la parità Partenza prudente per Piazza Affari, in un contesto incerto per l’Europa all’indomani dei dati americani sull’inflazione ...

Borsa: l'Europa in avvio è incerta, Francoforte -0,05% Le Borse europee in avvio si muovono all'insegna dell'incertezza. Parigi registra un -0,2% con il Cac 40 a 7.610 punti. Francoforte segna un -0,05% con il Dax a 16.872 punti. Londra è controcorrente c ...