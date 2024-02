(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ladiinizia gli scambi col segno meno, seguendo la correzione degli indici azionari statunitensi, dopo i dati dall'inflazione in gennaio negli Stati Uniti, superiore alle aspettative. Inil listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,68%, a quota 37.704,82, e una perdita di 259 punti, arretrando dai massimi in 34 anni. Le ridotte prospettive di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed rafforzano il dollaro al cambio con lo yen, a un livello di 150,70, per la prima volta da novembre, e sull'euro a 161,30.

Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,68%)

Mercati in attesa dell’inflazione Usa e con Nvidia che supera Amazon Avvio poco mosso per i principali listini del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono il dato americano sui prezzi al consumo per valutare le prossime mosse della Fed. A Piazza Affari fo ...

Borsa 13 febbraio: Il rally dei mercati non si ferma sulla spinta di Tokyo. Eurostoxx 50 ai massimi dal 2001 Gli occhi delle Borse sono concentrati sull'inflazione Usa, ma nel frattempo la spinta arriva da Tokyo (+2,7%) che galoppa sulla scia del rally di Softbank (+6%). Il bitcoin supera i 50mila dollari, a ...