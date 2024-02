Borsa | Milano chiude in rialzo dello 0 | 63%

La Borsa di Milano chiude in rialzo . L'ultimo indice Ftse Mib guadagna lo 0,63% a 31,329 punti, ai massimi da giugno 2008. (quotidiano)

Borsa: Europa tenta il rimbalzo, Milano chiude a +0,6% con Leonardo al top Bene anche Nexi, le banche e Tim (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 feb - Tentano il rimbalzo le Borse europee dopo la doccia fredda dell'inflazione Usa superiore alle attese che alla vigilia ...

Prosieben corre in Borsa (+10%) dopo dati 2023, bene anche Mfe (ANSA) - MILANO, 14 FEB - Ottima reazione in Borsa a Francoforte per Prosieben dopo i dati preliminari sul 2023 resi noti ieri a mercati chiusi: il titolo del gruppo media tedesco, del quale Mfe-Media ...

Borse europee in calo sulla scia di Wall Street dopo l’inflazione Usa I principali listini europei aprono sotto la parità, dopo i cali di ieri che hanno seguito i numeri dell’inflazione americana, in discesa ma meno delle attese degli analisti. Il mercato vede slittare ...