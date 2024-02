Borsa | Milano chiude in rialzo con l' Europa | vola Leonardo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ladi(+0,63%)in, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari(+6%), con l'intero settore del Vecchio continente ine nel giorno dell'audizione in Commissione attività produttive della Camera dell'amministrazione delegato Roberto Cingolani. In calo i rendimenti dei titoli di Stato europei. Lo spread tra Btp e Bundin calo a 151 punti, con il rendimento del decennale italiano che cede nove punti base al 3,84%. Seduta brillante per Interpump (+5,3%), dopo i conti chiusi con le vendite e l'utile in crescita, e Nexi (+4,2%). Brilla Tim (+1,9%), con la Commissione europea che è pronta a valutare l'allentamento delle regole sulle fusioni nelle settore delle telecomunicazioni e nel giorno del ...