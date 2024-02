Borsa | l' Europa viaggia cauta | lente sempre su banche centrali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela, all'indomani dell'inflazione Usa che ha depresso Wall Street. Ad incidere la consapevolezza delle ridotte prospettive di un taglio dei tassi di interesse nel breve termine. Una prospettiva che riguarda non solo la Fed ma anche la Bce. "Sui tassi non dobbiamo agire prematuramente", ha sottolineato il vice presidente Luis De Guindos, parlando alla conferenza delledel Mediterraneo. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un quarto di punto con tecnologici e industriali in evidenza. Tra le singole Piazze, Milano sale dello 0,4% (Ftse Mib a 31.258 punti), dove è poco mossa Tim (+0,15%) in attesa dei risultati. Parigi guadagna 0,3%. E' piatta Francoforte a +0,04%. Londra registra un +0,5% mentre l'inflazione nel Regno Unito a gennaio sull'anno si è confermata al 4%. ...